Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop-Eigen - eine Person verletzt

Bottrop (ots)

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Bottrop um 04:25 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Straße "An Liebfrauen" im Stadtteil Eigen alarmiert. Beim Eintreffen des Löschzuges brannte das Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte bereits in voller Ausdehnung. Der 87-jährige Bewohner konnte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Haus retten, er wurde mit Brandverletzungen dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert.

Insgesamt drei Trupps gingen unter Atemschutz in das brennende Gebäude vor und löschten das Feuer. Zudem wurden Teile des Dachs aufgenommen, um eine Brandausbreitung im Dachstuhl auszuschließen. Auch die benachbarte Doppelhaushälfte wurde kontrolliert, hier war kein Schaden entstanden.

Gegen 6 Uhr waren die letzten Maßnahmen abgeschlossen und die Einsatzstelle konnte der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 25 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Eigen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. (Du)

