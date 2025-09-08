PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Bundesweiter Warntag am 11.09.

Bottrop (ots)

Am Donnerstag, 11. September 2025, findet in Deutschland wieder der bundesweite Warntag statt. An diesem Tag werden um 11 Uhr die verschiedenen Warnmittel für den Gefahren- und Katastrophenfall getestet.

WarnAPP NINA und Cell Broadcast

Um 11 Uhr wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zentral die WarnApp NINA und Cell Broadcast (Handywarnung) auslösen.

Sirenen

Auch die Sirenen im Bottroper Stadtgebiet werden wieder getestet. Der Probealarm wird dabei wie in den vergangenen Jahren nach folgendem Schema ablaufen:

11:00 Uhr: Einminütiger Entwarnton (Dauerton)

11:06 Uhr: Einminütiger Warnton (Heulton)

11:12 Uhr: Einminütiger Entwarnton (Dauerton)

Hierbei ist zu beachten, dass die Sirenen nicht das komplette Bottroper Stadtgebiet abdecken. Die nicht abgedeckten Bereiche werden im Gefahrenfall mit Lautsprecherfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr gewarnt.

Verhaltenshinweise für die Bevölkerung während des Probealarms:

   - Es besteht keine Gefahr. Besondere Verhaltensweisen während des 
     Alarms sind nicht notwendig!
   - Informieren Sie ihre Verwandten und Bekannten im Vorfeld über 
     die Durchführung des Warntags!
   - Halten Sie den Notruf 112 für Notfälle frei! Nutzen Sie die 
     Notrufnummer auf keinen Fall für Rückfragen.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag hat das BBK auf folgender Website zusammgestellt: https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Bundesweiter-Warntag/bundesweiter-warntag_node.html Die Feuerwehr Bottrop wird am 11.09. über ihre Kanäle in den sozialen Medien fortlaufend über den Warntag informieren. (Du)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

