Am Donnerstag erlitten zwei Autofahrer bei einem Unfall in Heidenheim leichte Verletzungen.

Um 15.30 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Mazda in der Straße Leimgrubenäcker in Richtung B19. An der Einmündung bog sie nach rechts auf die Bundesstraße ein. Von links kam ein 50-jähriger mit seinem Skoda. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision schleuderte der Mazda auf eine Verkehrsinsel und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Der Skoda kam auf einer Grünfläche neben der Straße zum Stehen. Rettungskräfte brachten beide Personen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Ein Abschlepper barg die Autos. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Am Mazda entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro. Der Totalschaden am Skoda wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

