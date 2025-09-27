Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Geschichten, die das Leben schrieb

Ein verunfallter Motorradfahrer sorgt in der Nacht zum Samstag für eine umfangreiche Ermittlungsakte.

Ulm (ots)

Es begann mit einer an sich relativ harmlosen Unfallmeldung an die Polizei: Zeugen meldeten am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht einen gestürzten, aber nicht verletzten, Motorradfahrer auf der Landesstraße L 270 bei Bad Buchau.

Der Motorradfahrer hatte die Zeugen unter Hinweis auf besondere Umstände gebeten, nicht bei der Polizei anzurufen.

Die eingesetzte Polizeistreife des Polizeireviers Riedlingen ermittelte an der Unfallstelle sehr zügig und erfolgsorientiert:

Das Motorrad des verunfallten 23-Jährigen Mannes war weder zugelassen noch versichert, er hatte kurzerhand das Kennzeichen eines Pkw an sein Moped geschraubt. In seinem Rucksack wurden sodann Rauschgift im dreistelligen Grammbereich nebst entsprechenden Dealerutensilien und eine größere Menge Bargeld aufgefunden.

Zur Unfallursache selbst konnte der 23-Jährige ebenfalls keine schlüssigen Angaben machen, aufgrund polizeilicher Erfahrung ist aber davon auszugehen, dass seine deutliche Alkoholisierung von über 1 Promille mit eine Ursache gespielt hat.

Dem 23-Jährigen wurde wegen der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen, die Betäubungsmittel samt mutmaßlicher Einnahmen aus Drogengeschäften wurden beschlagnahmt.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä.) - 1875532 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell