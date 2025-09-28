Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Auspuff geschweißt und Brand ausgelöst

Am Samstag schweißte ein Mann seinen Auto-Auspuff und verursachte dadurch einen Brand

Ulm (ots)

Der 59-jährige Mann wollte am Samstagnachmittag den Auspuff seines Alfa Romeo reparieren. Hierzu führte er am Ende der Stockäckerstraße auf der Wendeplatte vor seinem Haus Schweißarbeiten am Unterboden des Autos durch. Aus noch unbekannter Ursache geriet sein Auto dadurch in Vollbrand. Der Brand griff anschließend auf die angrenzende Hecke über und zog den daneben befindlichen Wintergarten leicht in Mitleidenschaft. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 EUR. Durch die ersten Löschversuche verletzte sich der Fahrzeugbesitzer leicht und wurde in einem Rettungswagen versorgt. Die Feuerwehren Schwendi und Schönebürg waren mit 4 Fahrzeugen und 25 Personen vor Ort und löschten den Brands endgültig. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache führt die Polizei Laupheim.

