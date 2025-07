Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher machen keine Beute

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Siekenhofstraße;

Tatzeit: zwischen 24.07.2025, 18.45 Uhr, und 25.07.2025, 07.35 Uhr;

In Büroräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt. Um in das Gebäude an der Siekenhofstraße zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Die Einbrecher verließen nach ersten Erkenntnissen den Tatort ohne Beute. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 beim Kriminalkommissariat in Ahaus melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell