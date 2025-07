Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Radfahrer kollidiert mit Pkw

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Graeser Straße;

Unfallzeit: 25.07.2025, 05.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitag in Ahaus-Wessum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 48-Jährige befuhr gegen 05.40 Uhr die Eichenallee aus Richtung Wessum kommend und bog von dieser nach links in die Graeser Straße in Richtung Graes ab. Der Ahauser hielt sich mittig und wollte nach wenigen Metern nach rechts in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Dabei übersah der Mann den nachfolgenden Pkw eines in Ahaus wohnenden 21-Jährigen, der rechts von ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Beide kollidierten und der Radfahrer kam zu Fall. Rettungskräfte versorgten den Verletzten am Unfallort und brachten ihn anschließend in eine Klinik. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell