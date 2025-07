Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Weseler Straße;

Tatzeit: zwischen 14.07.2025, 13.00 Uhr, und 24.07.2025, 11.00 Uhr;

In ein leerstehendes Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen in Raesfeld. Vermutlich gelangten die Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Objekt an der Weseler Straße. Im Inneren demontierten sie aus mehrere Bädern Armaturen und entwendeten diese. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell