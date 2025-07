Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall verursacht und geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, L572 / Sperlingstraße;

Unfallzeit: 24.07.2025, 19.50 Uhr;

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Seat am Donnerstagabend in Borken-Burlo. Der Autofahrer war vermutlich auf der Oedinger Straße (L572) in Richtung Rheder Straße unterwegs. In Höhe der Sperlingstraße geriet das Fahrzeug nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten, beschädigte im weiteren Verlauf ein Verkehrszeichen und konnte dann wieder auf die Fahrbahn gelenkt werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell