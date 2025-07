Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Hofmate;

Unfallzeit: 25.07.2025, zwischen 12.40 Uhr und 14.40 Uhr;

Vom Unfallort geflüchtet ist ein Unbekannter am Freitag in Ahaus - zurück blieb ein beschädigter schwarzer Ford. Zu der Kollision kam es zwischen 12.40 Uhr und 14.40 Uhr an der Straße Hofmate. An dem geparkten Wagen fand sich roter Fremdlack, der vom Fahrzeug des Verursachers stammen kann. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell