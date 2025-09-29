PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Autofahrer stark betrunken
In der Nacht auf Montag zog die Polizei in Blaustein einen 43-Jährigen mit drei Promille aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz nach 1.30 Uhr war der 43-Jährige mit seinem Auto in der Kurt-Mühlen-Straße unterwegs. Er parkte seinen Mazda und stieg stark schwankend aus dem Fahrzeug. Zeugen meldeten den Autofahrer der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West kontrollierte den wohl betrunkenen Mann noch vor seiner Weiterfahrt. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp über drei Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln.

++++1883942 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

