POL-UL: (UL)Langenau - 78jährige Frau aus Langenau-Göttingen vermisste. Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche

Die 78-jährige Gerda H. verließ am 27.09.2025 gegen 15:00 Uhr ihre Wohnanschrift in Langenau-Göttingen und wollte zu Fuß nach Langenau zum Einkaufen gehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Gerda H. ist nach Auskunft ihrer Angehörigen dement und wahrscheinlich orientierungslos. Inzwischen kann eine hilflose Lage nicht mehr ausgeschlossen werden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit mehreren Streifen der Polizei und Suchhunden der Rettungshundestaffel konnte Frau H. bislang nicht gefunden werden.

Gerda H. ist ca. 165cm groß, hat eine zierliche Statur und kurze graue Haare. Sie trägt weiße Schuhe und eine rote Jacke. Gerda H. ist gewohnt, auch weitere Strecken zu Fuß zurückzulegen.

Die Polizei fragt: - Wer hat Gerda H. seit Samstagnachmittag gesehen? - Wer weiß wo sie sich aktuell aufhält? - Wer kann sonst Hinweise im Zusammenhang mit der Suche nach Frau H. geben?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle

Ein Foto der Vermissten ist unter folgendem Link zu öffnen:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/langenau-vermisstenfahndung

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

