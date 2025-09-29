Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gleich zwei berauschte Fahrende unterwegs

Am Sonntag zog die Polizei in Biberach zwei Fahruntüchtige aus dem Verkehr. Die Männer hatten wohl Drogen vor Fahrtantritt zu sich genommen.

Bei den routinemäßigen Kontrollen gingen der Polizei am Sonntag gleich zwei unter Drogen stehende Personen ins Netz. Gegen 15.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Riedlinger Straße unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Elektrokleinstfahrzeuges hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Bei dem Fahrer konnte deutlicher Marihuanageruch festgestellt werden. Zudem wirkte er sichtlich nervös. Ein Urintest bestätigte die Vermutungen der Polizisten. Der Test zeigte positiv auf THC. Mit dem Ergebnis konfrontiert gab der 28-Jährige zu, täglich einen Joint zu rauchen.

Um 17.15 Uhr war die Fahrt für einen 63-Jährigen mit einem Ford in der Bleicherstraße zu Ende. Bei dem Autofahrer erkannten die erfahrenen Ermittler, dass er wohl berauscht unterwegs war. Seine Pupillen waren auffällig verengt und die Augenlider zuckten stark. Ein Drogenschnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Test verlief positiv auf Kokain.

In beiden Fällen mussten die Fahrer Blutproben in einem Krankenhaus abgeben. Die werden nun ausgewertet und sollen dann zeigen, was für eine Art von Drogen sie genommen haben. Die Polizeistreife untersagte beiden die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Auf die zwei Personen kommen Anzeigen zu.

