Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Einbruch in Vereinsheim

Am Wochenende stiegen Unbekannte in ein Gebäude in Bad Überkingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 12 Uhr und Sonntag 12 Uhr soll es zu dem Einbruch im Vereinsheim in der Hausener Straße gekommen sein. Unbekannte brachen gewaltsam die Eingangstür auf und kamen so in das Innere. Dort fanden sie eine Kasse. Die machten sie zu ihrer Beute. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

++++1881515 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

