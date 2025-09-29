Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Ladendiebe aufgeflogen

Am Samstag wurden in Ebersbach zwei Ladendiebe ertappt.

Ulm (ots)

Um 18 Uhr befand sich die Frau in einem Supermarkt in der Hauptstraße. Dort füllte sie ihren Kinderwagen mit diversen Lebensmitteln. Nachdem sie den Kassenbereich passierte und nur einen Teil der Waren bezahlte, wurde sie von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgehalten. Die hinzugerufene Polizei nahm den Diebstahl auf. Bei der anschließenden Sichtung der Videoaufzeichnungen konnte ein weiterer Diebstahl eines 48-Jährigen entdeckt werden. Dieser befand sich noch im Geschäft. Ob der Mann mit der 25-Jährigen zusammen agierte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Diebe erwarten nun Strafanzeigen. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern an.

