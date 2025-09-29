Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen a.d. Fils - Motorradfahrer stürzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 19-Jährige am Sonntag bei Gingen.

Ulm (ots)

Gegen 18.20 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seiner KTM von Süßen in Richtung Gingen. Wohl aufgrund eines kleinen Gegenstandes auf der Fahrbahn wich der junge Kradlenker aus. Beim Gegensteuern verlor die 19-jährige Sozia den Halt. Daraufhin kam das Motorrad nach links von der Straße ab und schlitterte etwa 50 Meter an den Leitplanken entlang. Bei dem Unfall erlitt die 19-Jährige schwere, der Kradlenker leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau in ein Krankenhaus.

