Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Kind fährt schwarz

Am Samstag bezahlte eine 13-Jährige ihre Taxirechnung in Lauterstein nicht.

Ulm (ots)

Am Samstag ließ sich die 13-Jährige von einem Taxi von Stuttgart Bad Cannstatt nach Lauterstein fahren. Dort hatte sie wohl den Cannstatter Wasn besucht. Gegen 22.30 Uhr ließ sie den Taxifahrer unter einem Vorwand in Lauterstein anhalten und gab an, dass sie das Geld holen würde. Als die 13-Jährige nicht zurückkam, wurde der Taxifahrer stutzig und er verständigte die Polizei. Durch eine Nachbarschaftsbefragung konnte die Identität der jungen Dame geklärt werden. Die schlief bereits und die Mutter konnte die Taxirechnung nicht bezahlen. Das Geld muss der Taxifahrer nun auf zivilrechtlichem Wege einfordern. Gegen die 13-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

+++++++ 1879076 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell