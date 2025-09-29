Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher macht Beute

Am Wochenende stieg ein Unbekannter in einen Kindergarten in Göppingen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zugang in einen Kindergarten in der Karl-Schurz-Straße. Er schlug ein Fenster ein und gelangte so ins Innere. Dann durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen in den Büroräumen. Er fand eine Soundbox und ein Tablet. Beides machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der Sachschaden am Fenster wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/632360.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

