Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 02.10.2025, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 14.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Börnste in Dülmen ein. Hierzu brachen sie ein Fenster aus der Verankerung und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich zumindest das Schlafzimmer im Obergeschoss. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

