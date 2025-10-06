PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Elvert
Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter machen keine Beute

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am 04.10.2025, in der Zeit von 10.40 Uhr bis 11.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Straße Elvert in Dülmen, Hiddingsel ein. Hierzu hebelten sie an insgesamt drei Zugangstüren und gelangten schließlich über die Haustür in das Mehrfamilienhaus. Hier blieb ihnen augenscheinlich der Zutritt zu den einzelnen Wohnungen verwehrt und sie flüchteten ohne Beute.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

