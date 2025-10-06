POL-COE: Coesfeld, Berkelwiese/Schwarzen Hyundai beschädigt und geflüchtet
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen an der Straße Berkelwiese geparkten, schwarzen Hyundai. Im Zeitraum zwischen Samstag (04.10.), 19.40 Uhr und Sonntag (05.10.), 17.30 Uhr streifte er das Auto am Bereich des Kotflügels vorne links und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Plichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.
