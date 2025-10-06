PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Berkelwiese/Schwarzen Hyundai beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen an der Straße Berkelwiese geparkten, schwarzen Hyundai. Im Zeitraum zwischen Samstag (04.10.), 19.40 Uhr und Sonntag (05.10.), 17.30 Uhr streifte er das Auto am Bereich des Kotflügels vorne links und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Plichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 06.10.2025 – 10:35

    POL-COE: Coesfeld, Kleine Heide/Schlüsselkasten an Turnhalle aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Donnerstag (02.10.), 20.00 Uhr bis Sonntag (05.10.), 09.00 Uhr einen Schlüsselkasten an einer Außenwand der Maria-Frieden-Turnhalle auf. Aus dem Kasten entwendeten sie einen Generalschlüssel für die Halle. Aus der Sporthalle selbst wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:29

    POL-COE: Nordkirchen, Herzog-Engelbert-Straße / Holzunterstand geriet in Brand

    Coesfeld (ots) - Ein Holzunterstand auf einem Grundstück auf der Herzog-Engelbert-Straße in Nordkirchen geriet am 05.10.2025, gegen 13.45 Uhr, in Brand. Durch die Hitzeeinwirkung beschädigte die Fassade des angrenzenden Wohnhauses. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
