Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Alter Mühlenweg/Graffiti an Gedenkstein

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Buldern auf dem Geh,- Radweg zwischen der Straße Alter Mühlenweg und der Straße Peerkamp einen Gedenkstein beschädigt. Am Sonntag (05.10.) zwischen 09.15 Uhr und 10.30 Uhr beschmierten sie den Stein, der die Namen aller neugeborenen Kinder aus dem Jahr 2024 trägt, mit blauer und weißer Farbe. Auch der Geh- und Radweg wurde beschmiert. Die Polizei Dülmen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

