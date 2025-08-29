PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt | Fahrer eines schwarzen Pkw gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 28. August, kam es auf der Eickener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Zwei 16-Jährige waren mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs, als sie von einem schwarzen Auto überholt wurden. Dieses fuhr laut Angaben der Jugendlichen so nah an ihnen vorbei, dass sie erschraken und auswichen. Dabei verhakten sich die Fahrräder miteinander. Die Radfahrer stürzten, wobei ein weiteres Auto, das in einer Parkbucht abgeparkt war, beschädigt wurde. Einer der Jugendlichen verletzte sich zudem leicht an der Hand. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Jugendlichen zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls sowie den Fahrzeugführer des schwarzen Pkw. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

