Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchtes Raubdelikt nahe der Monschauer Straße | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 26. August, kam es in der Nähe der Monschauer Straße zu einem versuchten Raubdelikt, bei dem ein Mann durch einen Stein verletzt wurde. Drei Tatverdächtige sind flüchtig.

Ein 25-Jähriger war nach eigenen Angaben gegen 19.45 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg parallel der Monschauer Straße unterwegs, als er auf drei Männer traf. Als sie ihn erblickten, sollen sich alle ihre T-Shirts ins Gesicht gezogen haben und direkt auf ihn zugegangen sein. Dann hätten sie ihn dazu aufgefordert, seine Taschen zu leeren. Der 25-Jährige habe sich daraufhin umgedreht und die Flucht ergriffen. In diesem Moment habe ihn ein Stein am Kopf getroffen. Die Täter flüchteten. Passanten kümmerten sich an der Bahnstraße um den Verletzten und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die in Richtung Rheydt gelaufen sein sollen, verlief negativ. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Bei den drei Tatverdächtigen soll es sich um junge Männer gehandelt haben. Alle hätten dunkle Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen. Sie seien circa 1,70 Meter groß gewesen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell