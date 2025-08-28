PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 35-Jährige leistet Widerstand bei polizeilichem Einsatz

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 27. August, auf Donnerstag, leistete eine 35-Jährige erheblichen Widerstand gegenüber eingesetzten Polizeibeamten. Eine Polizistin wurde durch einen Biss in den Unterarm leicht verletzt. Der Vorfall geschah gegen 1.20 Uhr. Das Streifenteam hatte sich zur Waldhausener Straße begeben, da Zeugen von einer Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau berichteten. Vor Ort trafen die beiden eingesetzten Beamten auf die beteiligte 35-Jährige. Bei der Klärung des Sachverhalts verhielt sich die offenbar stark alkoholisierte Frau zunehmend unkooperativ, beleidigte die Einsatzkräfte lautstark und unterschritt die nötige körperliche Distanz mehrfach. Ebenfalls spuckte sie in Richtung der Beamten. Eine Kommunikation war nicht möglich. Die Beamten beabsichtigten, sie aufgrund ihres aggressiven Gemütszustandes zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam zu bringen. Im Streifenwagen biss die Tatverdächtige einer Beamtin in den Unterarm, wobei diese leicht verletzt wurde. Sie blieb dienstfähig. Auf der Wache entnahm ein Arzt der 35-Jährigen eine Blutprobe. Sie verblieb bis zum nächsten Morgen im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

