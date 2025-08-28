PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall und Rangelei

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 27. August, ist es gegen 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern gekommen. Ein 36-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Nach Aussage des 36-Jährigen sei er in seinem Hyundai I10 auf der Hofstraße unterwegs gewesen, als plötzlich eine Katze über die Fahrbahn lief. Um diese nicht zu überfahren, habe er abgebremst. Daraufhin sei ihm der Fahrer eines Skoda Yeti aufgefahren. Dieser sei ausgestiegen und habe die Scheibe des Fahrerfensters des Hyundai eingetreten. Der 36-Jährige stieg ebenfalls aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden. Der Skoda-Fahrer soll dann von ihm abgelassen und mit einem Beifahrer in Richtung Schwalmstraße da-vongelaufen sein.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu den flüchtigen Männern geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

