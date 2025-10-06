Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/Falsche Polizeibeamte rufen an

Coesfeld (ots)

Zu mehreren Fällen des versuchten Betruges durch sogenannte "falsche Polizeibeamte" kam es im Verlaufe des Freitag (03.10.) in Billerbeck. Die Geschädigten wurden durch die Betrüger telefonisch kontaktiert, da angeblich ihre Wertsachen in Gefahr vor Einbrechern seien. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannten alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Gespräche rechtzeitig, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei rät:

- legen Sie auf, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten - geben Sie keine Wertsachen an Unbekannte heraus bzw. veranlassen Sie keine Überweisungen an Unbekannte - holen Sie sich im Zweifel immer erst Rat bei Familie, Freunden oder Bekannten ein - informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges oder eines Betrugsversuches geworden sind

