PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/Falsche Polizeibeamte rufen an

Coesfeld (ots)

Zu mehreren Fällen des versuchten Betruges durch sogenannte "falsche Polizeibeamte" kam es im Verlaufe des Freitag (03.10.) in Billerbeck. Die Geschädigten wurden durch die Betrüger telefonisch kontaktiert, da angeblich ihre Wertsachen in Gefahr vor Einbrechern seien. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannten alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Gespräche rechtzeitig, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei rät:

   - legen Sie auf, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten
   - geben Sie keine Wertsachen an Unbekannte heraus bzw. veranlassen
     Sie keine Überweisungen an Unbekannte
   - holen Sie sich im Zweifel immer erst Rat bei Familie, Freunden 
     oder Bekannten ein
   - informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges oder 
     eines Betrugsversuches geworden sind

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 14:09

    POL-COE: Dülmen, Nottuln/Erfolgreiche Kontrollen des Schwerlastverkehrs

    Coesfeld (ots) - Kräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Coesfeld führten am Freitag (03.10.) einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. Zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr kontrollierten sie an eingerichteten Kontrollstellen in Dülmen und Nottuln. Zwei der kontrollierten Fahrzeugführer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:35

    POL-COE: Dülmen-Buldern, Alter Mühlenweg/Graffiti an Gedenkstein

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Buldern auf dem Geh,- Radweg zwischen der Straße Alter Mühlenweg und der Straße Peerkamp einen Gedenkstein beschädigt. Am Sonntag (05.10.) zwischen 09.15 Uhr und 10.30 Uhr beschmierten sie den Stein, der die Namen aller neugeborenen Kinder aus dem Jahr 2024 trägt, mit blauer und weißer Farbe. Auch der Geh- und Radweg wurde beschmiert. Die Polizei Dülmen bittet um Zeugenhinweise ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:25

    POL-COE: Dülmen, Börnste / Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 02.10.2025, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 14.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Börnste in Dülmen ein. Hierzu brachen sie ein Fenster aus der Verankerung und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich zumindest das Schlafzimmer im Obergeschoss. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren