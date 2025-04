Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Brand im Fachwerkhaus - Technischer Defekt am Stromkasten wahrscheinlich der Auslöser

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Ein technischer Defekt ist vermutlich die Ursache für den Brand in einem Fachwerkhaus an der Residenzstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus am späten Freitagabend, 04. April. Davon gehen die Brandermittler der Polizei Paderborn aus.

Ein 36-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung hatte sich gegen 23.25 Uhr bei der Polizei gemeldet, da der Strom ausgefallen war und er eine Rauchentwicklung an seinem Stromkasten festgestellt hatte. Bei Eintreffen der Polizei war der Rauch bereits durch die geschlossene Tür zur Wohnung in das Dachgeschoss gezogen. Gemeinsam mit der alarmierten Feuerwehr wurden die weiteren elf Bewohner des Hauses evakuiert und die Dachgeschosswohnung geöffnet. Da der 36-Jährige Rauch eingeatmet hatte, brachte ihn ein Rettungswagen leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Die Feuerwehr stellte zusätzlich zu dem Stromkasten noch eine Hitzentwicklung an den Stromkabeln in den Zwischenwänden fest, konnte den Schmorbrand aber zeitnah löschen. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Die weiteren Bewohner wurden teilweise durch das Ordnungsamt der Stadt Paderborn in anderen Unterkünften untergebracht oder kümmerten sich eigenständig darum. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Residenzstraße zwischen der Münsterstraße und der Schlossstraße komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell