Polizei Paderborn

POL-PB: Sechs Verkehrsunfälle mit leicht Verletzten

Paderborn (ots)

(cr) Am Donnerstag, 3. April, kam es in Paderborn zu sechs Verkehrsunfällen bei denen mehrere Verkehrsbeteiligte leicht verletzt wurden. Es entstanden außerdem Sachschäden.

Bereits um 07.35 Uhr ereignete sich der erste Unfall in Paderborn auf dem Ferrariweg. Ein 7-jähriger Junge fuhr mit seinem Kinderfahrrad auf die Fahrbahn und wurde von einer 55-jährigen Fahrerin eines BMW Mini angefahren. Der Junge erlitt leichte Schürfwunden.

Um 15.50 Uhr kam es an der Einmündung Hermann-Löns-Straße und der Straße Am Thunhof zu einem Auffahrunfall. Ein 18-Jähriger Fahrer eines Ford KA fuhr dabei auf eine 28-jährige Audifahrerin auf. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Ebenfalls um 15.50 Uhr stürzte eine 56-jährige Radfahrerin bei einem Alleinunfall auf einem Schotterweg in Höhe des Schatenwegs in Paderborn. Dabei verletzte sie sich leicht im Gesicht und an der Hand. Ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung ins Krankenhaus.

Auf der Neuhäuser Straße kollidierten um 17.12 Uhr ein 55-jähriger Mitsubishifahrer und ein 43-jähriger Motorrollerfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren parallel nebeneinander die Straße in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. Sie stießen seitlich zusammen. Der 43-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

An der Einmündung Ostenländer Straße und Sennemühlenweg kam es um 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Der 69-jährige Pkw-Fahrer befuhr den Sennemühlerweg. An der Einmündung Ostenländer Straße hielt er an der Haltelinie an. Der 22 Jahre alte Radler befuhr die Ostenländer Straße und machte eine Vollbremsung. Dabei stürzte er über den Lenker und verletzte sich leicht am Knie. Zum Zusammenstoß kam es nicht.

Am Donnerstagabend verursachte ein alkoholisierter Autofahrer auf der B1 in Paderborn-Wewer einen Alleinunfall. Der 44-jährige Fahrer eines VW T-Roc befuhr die B1 von Salzkotten kommend in Richtung Paderborn. In Höhe des Abfahrtsbereichs auf die A33 in Fahrtrichtung Brilon kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Der Autofahrer verletzte sich dabei leicht am Unterarm und im Brustbereich. Er kam in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell