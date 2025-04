Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Bildungseinrichtungen

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 02. April, 18. 15 Uhr und Freitag, 04. April, 0.30 Uhr in die Stadtbibliothek am Rothoborn einzubrechen und stiegen in ein Gebäude der Universität an der Warburger Straße in Paderborn ein.

Der versuchte Einbruch in der Stadtbibliothek fiel der Leiterin am Donnerstagmorgen auf, als sie Einbruchsspuren an der Eingangstür und an einem Fenster im Obergeschoss feststellte, die am vorherigen Mittwochabend noch nicht da waren. Der oder die Täter flohen ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden.

An der Universität fielen einem Wachschutzmitarbeiter am Freitagmorgen Hebelspuren an drei Bürotüren in einem Gebäude der Universität auf, die er am Abend zuvor ordnungsgemäß verschlossen vorgefunden hatte. Der oder die Täter brachen eine der Türen auf, stahlen aber augenscheinlich nichts, es entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten wahrgenommen oder hat sonstige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Paderborner Polizei unter 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell