PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck-Hohenholte, An der Aa, Zur Aabrücke, Mönkebrede/Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Coesfeld (ots)

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag (04.10.) auf Sonntag (05.10.) von unbekannten Tätern nach Beute durchsucht. Vier Autos waren an der Straße An der Aa, geparkt, eines an der Straße Zur Aabrücke sowie eines auf der Straße Mönkebrede. In keinem der Fälle wurden Aufbruchspuren festgestellt, offenbar waren die Autos unverschlossen. Entwendet wurden ein geringer Bargeldbetrag, eine leere Handtasche sowie ein Fahrzeugschein.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweis nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Die Polizei rät:

   - lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, 
     insbesondere nicht offen sichtbar
   - verschließen Sie ihr Fahrzeug uns sichern es so gegen Diebstahl 
     und unbefugte Benutzung

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:21

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Einbruch in Supermarkt - Zigaretten als Beute

    Coesfeld (ots) - In einen Supermarkt an der Appelhülsener Straße drangen bislang unbekannte Täter ein. Im Zeitraum von Samstag (04.10.), 21.00 Uhr bis Montag (06.10.), 06.00 Uhr brachen sie die automatische Schiebetür sowie zwei Zigarettenregale auf und entwendeten die darin befindlichen Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:08

    POL-COE: Billerbeck/Falsche Polizeibeamte rufen an

    Coesfeld (ots) - Zu mehreren Fällen des versuchten Betruges durch sogenannte "falsche Polizeibeamte" kam es im Verlaufe des Freitag (03.10.) in Billerbeck. Die Geschädigten wurden durch die Betrüger telefonisch kontaktiert, da angeblich ihre Wertsachen in Gefahr vor Einbrechern seien. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannten alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Gespräche rechtzeitig, sodass kein Schaden ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:09

    POL-COE: Dülmen, Nottuln/Erfolgreiche Kontrollen des Schwerlastverkehrs

    Coesfeld (ots) - Kräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Coesfeld führten am Freitag (03.10.) einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. Zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr kontrollierten sie an eingerichteten Kontrollstellen in Dülmen und Nottuln. Zwei der kontrollierten Fahrzeugführer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren