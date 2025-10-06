Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck-Hohenholte, An der Aa, Zur Aabrücke, Mönkebrede/Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag (04.10.) auf Sonntag (05.10.) von unbekannten Tätern nach Beute durchsucht. Vier Autos waren an der Straße An der Aa, geparkt, eines an der Straße Zur Aabrücke sowie eines auf der Straße Mönkebrede. In keinem der Fälle wurden Aufbruchspuren festgestellt, offenbar waren die Autos unverschlossen. Entwendet wurden ein geringer Bargeldbetrag, eine leere Handtasche sowie ein Fahrzeugschein.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweis nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Die Polizei rät:

- lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, insbesondere nicht offen sichtbar - verschließen Sie ihr Fahrzeug uns sichern es so gegen Diebstahl und unbefugte Benutzung

