Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Karlstraße/Unfallflucht an schwarzem Hyundai

Coesfeld (ots)

Einen geparkten schwarzen Hyundai beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Samstag (04.10.), 18.00 Uhr bis Montag (06.10.), 07.00 Uhr. Das Auto stand in einer Markierten Parkfläche am Fahrbahnrand der Karlstraße und weist Beschädigungen im Bereich des Kotflügels vorne links auf. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

