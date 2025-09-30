PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schrottsammler nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Freitag (26. September) kam es auf der Straße Stülpend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 75 Jahre alter E-Bike-Fahrer verletzt wurde, nachdem der Fahrer eines Schrottsammelfahrzeugs mit polnischer Zulassung gerade in dem Moment die Fahrertür öffnete, als der Radfahrer an dem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr (wir berichteten bereits im Pressebericht Nummer 269 vom 27. September darüber). Nach der Kollision mit der Tür stürzte der Senior. Der Fahrer des Schrottsammelfahrzeugs flüchtete mit seinem Wagen in Richtung Thingstraße. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

