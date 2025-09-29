PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl

Hückelhoven (ots)

Zwischen dem 26. September (Freitag), 18 Uhr und dem 27. September (Samstag), 6.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über einen Bauzaun Zutritt zu einem Am Landabsatz gelegenen Baustellengelände und stahlen an mehreren Stellen insgesamt etwa 125 Meter Stromkabel.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

