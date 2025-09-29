POL-HS: Kabeldiebstahl
Hückelhoven (ots)
Zwischen dem 26. September (Freitag), 18 Uhr und dem 27. September (Samstag), 6.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über einen Bauzaun Zutritt zu einem Am Landabsatz gelegenen Baustellengelände und stahlen an mehreren Stellen insgesamt etwa 125 Meter Stromkabel.
