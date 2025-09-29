Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kradfahrer bei Abbiegevorgang schwer verletzt

Erkelenz-Terheeg (ots)

Am Sonntagnachmittag (28. September) ereignete sich auf der Landstraße 354 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 16.10 Uhr war ein 33 Jahre alter Mann aus Haan mit seinem Pkw auf der L 354 in Fahrtrichtung Erkelenz unterwegs und beabsichtigte, als Linksabbieger auf die BAB 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf aufzufahren. Beim Abbiegevorgang erfasste er einen 17-jährigen Mönchengladbacher, der mit seinem Leichtkraftrad aus Richtung Erkelenz kommend die L 354 befuhr. Durch den Zusammenprall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

