POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Unbekannte gelangten zwischen Mittwoch (24. September), 17 Uhr, und Donnerstag (25. September), 7 Uhr, in der Straße An der Siefe auf ein umfriedetes Baustellengelände und drangen in einen Maschinenraum ein, aus dem sie Kupferkabel und diverses Werkzeug mitnahmen.
