POL-HS: Einbruch in Wohnhaus
Hückelhoven (ots)
Zwischen dem 12. September (Freitag) und dem 24. September (Mittwoch) brachen unbekannte Täter in der Von-Dechen-Straße in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
