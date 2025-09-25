POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Unbekannte Personen verschafften sich auf dem Baesweilerweg Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und drangen anschließend gewaltsam in die Kellerräumlichkeiten ein, wo sie nach ersten Erkenntnissen ein Fahrrad sowie Werkzeug entwendeten. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (19. September), 16 Uhr und Dienstag (23. September), 14.30 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

