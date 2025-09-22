POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:
- Geilenkirchen-Nierstraß: Müncherather Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Palenberg: Carolus-Magnus-Allee (Alkohol) - Hückelhoven: Roermonder Straße (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
