Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin vor Haustür bestohlen
Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Samstagvormittag (20. September) suchte eine ältere Frau gegen 11.20 Uhr eine an der Haihover Straße gelegene Bank auf, um am Geldautomaten Bargeld zu ziehen. Während des Abhebevorgangs kam es dann zu einem nicht näher bekannten Problem. Eine junge Frau, die sich ebenfalls an den Geldautomaten aufhielt, riet der Seniorin, es an einem der anderen Geldausgabeautomaten zu versuchen. Nachdem sie ihre Bankgeschäfte erledigt hatte, ging die ältere Dame mit ihrem Rollator zu Fuß nach Hause. Vor der Haustür in der Gerhard-Schümmer-Straße traten dann ein Mann sowie die junge Frau, die vorher bereits in der Bank auffiel, an die Rentnerin heran. Der Mann, ein dunkel gekleideter etwa 175 Zentimeter großer Südländer, der einen schwarzen Rucksack mit sich führte und schwarze kurze lockige Haare hatte, lenkte die Frau ab, indem er nach einer Adresse fragte. Die junge Frau, ebenfalls Südländerin mit schwarzen langen Haaren und weißer Jacke, war zirka 20 Jahre alt. Sie entwendete aus der Handtasche, die auf dem Rollator lag, das Portmonee. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung An den Schlosswiesen. Personen, die sachdienliche Angaben zur Identität der beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

