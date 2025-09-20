PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr.: 262/2025 vom 20.09.2025

KPB Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht vom Freitag auf Samstag (20.09.2025) in der Zeit zwischen 0:25 Uhr und 01:30 Uhr an dem Gastronomiebetrieb "Villa Toscana" in Erkelenz, Zum Wahnenbusch einen dort befindlichen Zigarettenautomaten auf. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wegberg (ots) - Einbrecher verschafften sich am Dienstagabend (16. September) um kurz vor 22 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Straße Am Feldrain gelegenes Einfamilienhaus. Nach ersten Ermittlungen machten sie jedoch keine Beute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Mehrere Fahrzeuge geöffnet

    Erkelenz-Neu-Borschemich/Erkelenz-Keyenberg (ots) - In der Nacht von Dienstag (16. September), 22 Uhr, auf Mittwoch (17. September), 06.45 Uhr, öffneten unbekannte Täter in der Sankt-Martinus-Straße ein Kfz und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum ein Portmonee sowie zwei Schlüssel. Auf der Borschemicher Straße gelangten Unbekannte in derselben Nacht in zwei Autos. Aus einem Wagen erbeuteten sie nach ersten ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:00

    POL-HS: Kunststoffklappkisten aus Außenlager eines Supermarkts entwendet

    Erkelenz (ots) - Unbekannte Personen drangen zwischen dem 16. September (Dienstag), 22 Uhr, und dem 17. September (Mittwoch), 6 Uhr, gewaltsam in das Außenlager eines an der Antwerpener Straße gelegenen Supermarkts ein und entwendeten nach ersten Ermittlungen über zweitausend Kunststoffklappkisten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren