POL-HS: Polizeibericht Nr.: 262/2025 vom 20.09.2025

Straftaten

Erkelenz - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht vom Freitag auf Samstag (20.09.2025) in der Zeit zwischen 0:25 Uhr und 01:30 Uhr an dem Gastronomiebetrieb "Villa Toscana" in Erkelenz, Zum Wahnenbusch einen dort befindlichen Zigarettenautomaten auf. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

