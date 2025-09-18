POL-HS: Kunststoffklappkisten aus Außenlager eines Supermarkts entwendet
Erkelenz (ots)
Unbekannte Personen drangen zwischen dem 16. September (Dienstag), 22 Uhr, und dem 17. September (Mittwoch), 6 Uhr, gewaltsam in das Außenlager eines an der Antwerpener Straße gelegenen Supermarkts ein und entwendeten nach ersten Ermittlungen über zweitausend Kunststoffklappkisten.
