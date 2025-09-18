Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Erkelenz-Wockerath (ots)

Am Mittwoch (17. September) kam es auf der Landstraße 19 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 16.55 Uhr war ein 24 Jahr alter Mann aus Jülich mit seinem Wagen auf der L 19 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Kückhoven unterwegs, als er kurz hinter einer Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Kradfahrer, ein 27-jähriger Erkelenzer, der sich direkt hinter dem Auto des Jülichers befand, bremste sein Zweirad ab, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und rutschte in den wartenden Wagen vor ihm. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

