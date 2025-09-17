Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau fährt mit Auto über Kreisverkehr

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Am Dienstagvormittag (16. September) kam es an einem Kreisverkehr an der Aachener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die 47-jährige Gangelterin war mit ihrem Pkw gegen 11.15 Uhr auf der Landstraße 164 aus Richtung Übach-Palenberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Wagen über den Kreisverkehr L 164 / B 56 / Aachener Straße mit so hoher Geschwindigkeit, dass ihr Fahrzeug abhob und erst mehrere Meter weiter auf der Fahrbahn wieder aufschlug. Im weiteren Verlauf touchierte ihr Wagen mehrere Verkehrsschilder um und blieb schließlich in einer Böschung stehen. Da sich am Unfallort Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde der Frau, die zur weiteren Behandlung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, eine Blutprobe entnommen.

