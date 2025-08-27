PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (840) Wiederholte Diebstähle aus Automaten - Zeugen stellten Mann auf frischer Tat

Nürnberg (ots)

Ein zunächst Unbekannter entwendete im Zeitraum von Freitag (22.08.2025) bis Dienstag (26.08.2025) mehrfach Waren aus Automaten eines '24/7-Shops' in der Nürnberger Südstadt. Zeugen nahmen den Mann bei einem erneuten Diebstahlsversuch fest und übergaben ihn der Polizei.

Im genannten Zeitraum betrat ein zunächst unbekannter Mann mehrfach den Verkaufsraum eines '24/7-Shops' in der Humboldtstraße. Hierbei gelang es ihm in insgesamt neun Fällen mit Hilfe eines Drahtes, Waren aus dem Automaten zu holen, ohne hierfür zu bezahlen. Mitarbeiter des Geschäfts verblieben deshalb am Dienstagabend (26.08.2025) in der Nähe des Verkaufsraums. Als der Dieb den Laden erneut aufsuchte und zu einem weiteren Diebstahl ansetzte, nahmen die Zeugen den Mann fest und verständigten die Polizei. In diesem Rahmen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Festgehaltene leichte Verletzungen an den Beinen zuzog.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den 60-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Da er mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem Mann. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 60-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Polizeipräsidium Mittelfranken

