Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (837) Kind rannte unvermittelt auf Fahrbahn

Fürth (ots)

Ein 5-jähriges Mädchen wurde am Samstagabend in der Fürther Südstadt von einem Pkw erfasst. Es war kurz zuvor unvermittelt auf die Fahrbahn gerannt.

Die 32-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr gegen 18:00 Uhr auf der Waldstraße vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Nürnberg. Auf Höhe des Einkaufszentraums rannte plötzlich ein Mädchen über die Straße. Die Frau reagierte sofort und leitete ein Brems- und Ausweichmanöver ein. Trotz der schnellen Reaktion touchierte das Fahrzeug das Mädchen, welches zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Es kam im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell