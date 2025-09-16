POL-HS: Einbruch in Lagerhallen
Heinsberg-Aphoven (ots)
Zwischen dem 3. September (Mittwoch) und dem 15. September (Montag) verschafften sich unbekannte Täter am Heideweg gewaltsam Zutritt zu zwei in einem Feld gelegenen Lagerhallen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen unter anderem mehrere Hüpfburgen, einen Hubwagen sowie ein handgeführtes Flurförderfahrzeug.
