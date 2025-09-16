Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerhallen

Heinsberg-Aphoven (ots)

Zwischen dem 3. September (Mittwoch) und dem 15. September (Montag) verschafften sich unbekannte Täter am Heideweg gewaltsam Zutritt zu zwei in einem Feld gelegenen Lagerhallen. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen unter anderem mehrere Hüpfburgen, einen Hubwagen sowie ein handgeführtes Flurförderfahrzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell