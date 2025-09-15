POL-HS: VW Golf entwendet
Erkelenz-Lövenich (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Bruchstraße einen VW Golf mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag (13. September), 16 Uhr, und Sonntagmorgen (14. September), 8 Uhr.
