POL-HS: VW Golf entwendet

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Pkw-Diebe hatten es am vergangenen Wochenende auf einen Ford Ka abgesehen. Sie stahlen den Wagen, an dem niederländische Kennzeichen angebracht waren, von einem an der Frankenstraße gelegenen Park & Ride Parkplatz. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 13. September (Samstag), 13.35 Uhr, und dem 14. September (Sonntag), 05.55 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

