Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

Heinsberg-Oberbruch (ots)

In der Nacht vom 10. September (Mittwoch), 20 Uhr, zum 11. September (Donnerstag), 7 Uhr, öffneten unbekannte Täter zwei auf dem Amselweg abgestellte Pkw und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihnen dabei unter anderem Münzgeld, Wanderequipment und Aufbewahrungsboxen in die Hände.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

