POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw
Heinsberg-Oberbruch (ots)
In der Nacht vom 10. September (Mittwoch), 20 Uhr, zum 11. September (Donnerstag), 7 Uhr, öffneten unbekannte Täter zwei auf dem Amselweg abgestellte Pkw und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihnen dabei unter anderem Münzgeld, Wanderequipment und Aufbewahrungsboxen in die Hände.
