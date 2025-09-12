POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - In der Hochstraße klingelten am 10. September (Mittwoch) zwei bislang unbekannte Männer gegen 14 Uhr am Haus einer Rentnerin. Sie gaben an, ein Loch im Hausdach der Frau bemerkt zu haben und boten eine Reparatur an. Für die Besorgung der benötigten Materialien verlangten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Die Hückelhovenerin ...

