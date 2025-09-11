PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich
Zeugensuche

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Mittwochvormittag (10. September) ereignete sich im Kreuzungsbereich Bockreiter Straße / David-Hansemann-Straße / Am Moldfeld ein Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 11.40 Uhr fuhr eine 61 Jahre alte Alsdorferin mit ihrem Wagen auf der Bockreiter Straße aus Richtung Baesweiler kommend in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Zur gleichen Zeit war eine 52 Jahre alte Frau mi ihrem 32-Jährigen Beifahrer, beide aus Baesweiler, auf der Straße Am Moldfeld unterwegs. Sie beabsichtigten, die Kreuzung in Fahrtrichtung David-Hansemann-Straße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. Die 52-Jährige und ihr Beifahrer mussten von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Beifahrer und die Frau aus Alsdorf wurden hingegen leicht verletzt. Bis etwa 14 Uhr war die Bockreiter Straße auf Grund der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge nur einspurig befahrbar. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Wer kann etwas zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls sagen? Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

