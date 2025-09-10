PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindergärten

Heinsberg-Oberbruch/Selfkant-Höngen (ots)

In der Mittelstraße im Heinsberger Stadtteil Oberbruch verschafften sich unbekannte Täter zwischen letzter Woche Freitag (5. September), 16 Uhr, und Dienstag (9. September), 06.55 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen Schränke in Büroräumen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. In der Nacht vom 8. September (Montag), 20 Uhr, auf den 9. September (Dienstag), 06.50 Uhr, drangen Unbekannte in der Straße Op de Berg in Höngen ebenfalls gewaltsam in einen Kindergarten ein. Dort gingen die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen leer aus und flüchteten unerkannt ohne Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

